Steekpartij Glasgow: twintiger uit Soedan, incident wordt niet beschouwd als terreurdaad

De dader van de steekpartij in Glasgow vrijdag, waarbij zes mensen gewond raakten, was de 28-jarige Badreddin Abadla Adam uit Soedan. Dat heeft de Schotse politie zaterdagavond bekendgemaakt.

De man stak vrijdag zes mensen neer, onder wie een agent, en overleed nadat hij door politiemensen neergeschoten werd aan het Park Inn hotel, dat gebruikt wordt door asielzoekers.

In een bericht dat de politie verspreidde via Twitter geeft ze aan dat de vermelde identiteit “gebaseerd is op informatie die de overledene eerder dit jaar verschafte”.

De politie zegt dat het onderzoek naar de omstandigheden rond het incident in Glasgow voortgezet wordt. Het incident wordt niet beschouwd als een terreurdaad. Hotelgasten hadden het personeel op de hoogte gebracht van hun bezorgdheid over de mentale toestand van de dader, voor die tot de mesaanval overging.