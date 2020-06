Hoogzomer voorbij: overwegend droge maar bewolkte zondag

Zondag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt maar overwegend droog; met bredere opklaringen in het westen na de middag. De maxima schommelen tussen 16 en 22 graden, meldt het KMI.

Maandag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt maar blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. Het is vrij winderig met een veelal vrij krachtige westen-­ tot zuidwestenwind. Rukwinden tot 70 kilometer per uur.

Dinsdag begint nog vrij zonnig met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door lichte regen. De maxima schommelen tussen 17 en 20 graden. Er waait een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.

Woensdag blijft een storing over ons land slepen. Het is vaak zwaarbewolkt met perioden met regen of enkele buien. Plaatselijk kunnen de buien vergezeld zijn van onweer. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Donderdag is het wisselvallig met nog enkele buien. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum van het land.

Vrijdag blijft het meestal droog met opklaringen en soms zwaarbewolkte perioden. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum. Zaterdag kunnen er enkele buien vallen. We verwachten maxima rond 20 graden.