Contacttracer: “Netflix kijken om me bezig te houden”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bouwt het aantal contactonderzoekers verder af tot 150. Justien Odeurs, de keeper van de Red Flames die begin mei aan de slag ging als contactonderzoeker, denkt aan stoppen. “Soms moesten we onszelf bezighouden. Dan keek ik Netflix”, zegt ze aan Het Belang Van Limburg.

Foto: Photo News

Ze is wellicht de bekendste contactonderzoeker van het land. Justien Odeurs, doelvrouw bij de Red Flames en RSC Anderlecht, ging begin mei aan de telefoon zitten bij CallExcell. Intussen heeft de Truiense haar job als contactonderzoeker al afgebouwd. “De voorbereidingen op het komende seizoen zijn intussen weer begonnen, waardoor ik nog drie dagen per week werk bij CallExcell. k denk er wel aan om te stoppen als contactonderzoeker. Zo kan ik mijn plaats afstaan aan iemand anders, die de job wel echt nodig heeft. Ik heb immers nog een inkomen.”

Bovendien vulde de nieuwe job de verwachtingen voor Odeurs niet helemaal in. Tijdens haar opleiding benadrukte ze nog hoe graag ze opnieuw iets om handen wou hebben, maar ook tijdens de diensturen sloeg de verveling toe. “Er was niet veel werk te doen”, geeft Odeurs toe. “Het aantal besmettingen daalde en niet alle contactgegevens bereikten ons. Daarom moesten we soms meeluisteren met iemand die wel een gesprek had, of kregen we via spelvormen extra informatie over het coronavirus. Maar het gebeurde ook regelmatig dat we onszelf moesten bezighouden. En ja, dan keek ik Netflix. En ik was niet de enige.”