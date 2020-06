Greta Thunberg: “Angela Merkel wilde een selfie met mij om haar imago op te poetsen”

Greta Thunberg is het beu dat wereldleiders met haar op de foto willen om hun eigen imago bij te stellen. Ze haalt het voorbeeld aan van Angela Merkel die na een internationale bijeenkomst in New York aanschoof om met Thunberg een selfie te maken.

De 17-jarige vergaarde vorig jaar wereldwijd bekendheid dankzij haar activisme voor het milieu. Momenteel maakt de Zweedse radio met haar een reeks over haar campagne. Daarin vertelt ze dat ze teleurgesteld is in de reacties die volgden op haar speech aan de Verenigde Naties. In september gaf ze namelijk de hele delegatie lik op stuk met haar ‘You have stolen my dreams and my childhood with your empty words … how dare you!”.

“Presidenten, premiers, koningen en prinsessen spraken me aan. Ze zagen hun kans schoon om een foto met mij te nemen voor Instagram-account met de hashtag #savetheplanet. Ze waren vergeten beschaamd te zijn dat hun generatie de wereld in de steek heeft gelaten.”

De BBC ging dieper in op de kwestie en Thunberg zei nog dat ze echt walgde van politici die haar beroemdheid misbruiken om zichzelf in een goed daglicht te plaatsen. Ze posten dan op sociale media en dan lijkt het alsof het ze iets kan schelen.”

Ze hoopt ook dat de coronacrisis ons leert dat we meer moeten doen aan conservatie. “Mensen hebben duidelijk getoond dat ze bereid zijn de economie op te offeren om een mensenleven te redden. Want op een mensenleven kunnen we geen prijs zetten. Die logica moeten we doortrekken voor het klimaat.”