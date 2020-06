Moeder verdrinkt terwijl ze zoon probeert te redden uit de Rijn

In Trebur in Duitsland is zaterdag een vrouw verdronken in de wateren van de Rijn nadat ze had geprobeerd haar zoon te redden. De 5-jarige jongen stierf ook, zei de politie.

Toen de jongen aan de oppervlakte verdween, sprong de moeder in het water om hem te redden, maar ze kwam zelf in de problemen. Een voorbijganger trok haar uit het water. Tijdens een tweede duik in de rivier verdronk de 30-jarige moeder.

Ook haar 13-jarige dochter probeerde tevergeefs haar broer te redden. Redders slaagden erin de ongedeerde tiener terug naar de oever te brengen. De lichamen van haar familieleden werden gevonden na twee uur zoeken.