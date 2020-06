NASA heeft 31.000 euro veil voor perfecte toilet (dat ook op de maan werkt)

Het hoeven niet altijd raketwetenschappers te zijn, de NASA is dringend op zoek naar een sanitair ontwerpen. Ze zoeken een toilet die in de ruimte en op de maan kan werken. Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap heeft zelfs 31.000 euro voor het beste ontwerp. Iedereen kan deelnemen via de Lunar Loo Challenge.

Op 2024 zouden er opnieuw Amerikaanse astronauten naar de maan gaan. De voorbereiding voor die missie zijn volop bezig maar het team botst dus op de vraag: hoe zowel een man als een vrouw op een comfortabele manier naar het toilet zal gaan.

Het agentschap heeft nu een wedstrijd uitgeschreven die het beste ontwerp voor een “maan-wc” beloont met een stevige geldprijs. In totaal 35.000 dollar oftewel 31.000 euro ter beschikking, te verdelen onder 3 winnaars.

Wat maakt de “maan-wc” zo speciaal? Een gebrek aan zwaartekracht zorgt ervoor dat zowat alles gaat zweven. Ook uitwerpselen en urine dus. Daarom moet de toilet in staat zijn om alles op te vangen in verschillende omstandigheden. De NASA heeft in het verleden al enkele wc’s met afzuigsysteem, zoals in het ruimtestation ISS, gebruikt maar die zijn niet zo handig en niet zo comfortabel.