Bruine beer ter dood veroordeeld na aanval op wandelaars

Een bruine beer is in Italië ter dood veroordeeld nadat hij enkele wandelaars heeft aangevallen. Dierenrechtenactivisten vragen de overheid om hem te sparen.

Fabio Misseroni (59) en zijn zoon Christian Misseroni (28) waren aan het hiken op de berg Peller in het Noorden van Italië toen er plots een bruine beer op hun pad verscheen. Zoon Christian werd gebeten maar kon wegkruipen toen zijn vader de beer aanviel. De beer gaf Fabio eveneens een harde klap en de man brak zijn been op drie plaatsen. Christian begon veel lawaai maken en te klappen in zijn handen. De beer ging er daardoor snel vandoor.

Na de aanval heeft de gouverneur van Trentino, Maurizio Fugatti, het bevel gegeven om de beer op te speuren en te doden. Dankzij DNA-analyse van het speeksel van de beer, weten de autoriteiten ook welke beer de Misseroni’s tegen het lijf waren gelopen. De stad heeft een hele database van beer-DNA uitgewerkt omdat de streek al enkele jaren te kampen heeft met dergelijke aanvallen.

Toch zijn er nu meer stemmen die opgaan tegen het doden van het dier. Ze willen dat de omstandigheden eerst onderzocht worden. Zo zou het kunnen gaan om een vrouwtjesbeer die haar welpen probeerde te beschermen.

