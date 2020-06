Israël verbiedt tv-zender God TV

Het evangelische tv-kanaal God TV mag in Israël niet meer uitzenden. De toezichthouder heeft bepaald dat de zender nog deze week uit de lucht moet, omdat die in de licentieaanvraag nooit heeft vermeld dat God TV als missie heeft joden te bekeren tot het christendom, zo meldt de Israëlische krant Haaretz. Bekeren is in sommige gevallen strafbaar in Israël.

God TV maakt deel uit van een wereldwijd christelijk medianetwerk. In Israël zond de zender in het Hebreeuws uit sinds eind april, onder de naam Shelanu, met het evangelie van Jezus Christus als boodschap. Joden geloven niet dat Jezus de Messias uit het Nieuwe Testament is, christenen wel.

De mediawaakhond zegt dat God TV opnieuw een zendvergunning kan aanvragen, maar dan met vermelding van alle doelstellingen.