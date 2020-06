Guardiola: “Mijn spelers vormen donderdag een erehaag voor die van Liverpool, ze verdienen dat”

De spelers van Manchester City zullen komende donderdag een erehaag vormen voor die van Liverpool voor aanvang van de clash in het Etihad Stadium. De uittredende kampioen van Engeland wil daarmee zijn respect betuigen aan de nieuwe titelhouder.

Liverpool beëindigde maandag een titeldroogte van 30 jaar toen Chelsea met 2-1 te sterk bleek voor Manchester City. Het team van Kevin De Bruyne heeft zo met nog zeven speeldagen te gaan een onoverbrugbare achterstand van 23 punten op de Reds. Het toeval wil dat City donderdagavond in eigen huis Liverpool zal ontvangen.”

“Natuurlijk gaan we een erehaag vormen”, zei City-coach Guardiola. “We zullen Liverpool in ons eigen huis op een ongelofelijke manier ontvangen. Dat doen we omdat ze het verdienen.”

De 49-jarige Spaanse trainer van Manchester City wou vooral vooruitkijken. “In de sport moet je in de toekomst leven. Je mag nooit met één oog kijken op wat je hebt gedaan. Vergeet niet dat we een ongelofelijke club en organisatie zijn. Nu moeten we leren. Ik denk dat ik de reden ken waarom je dit seizoen hebben afgezien. We gaan dat proberen oplossen voor het volgende seizoen.”