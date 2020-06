Duitse man blijkt vijf jaar samen te leven met lichaam van overleden moeder in slaapkamer

De politie van het Duitse Untergrombach heeft een gruwelijke ontdekking gedaan bij een huiszoeking. Ze vonden er het lijk van Josefa, die blijkbaar al vijf jaar overleden was. De vrouw lag in haar slaapkamer, meldt Bild.

Het is haar enige zoon Klaus (65) die al die tijd haar dood geheimhield. Aan de buitenwereld beweerde hij dat ze bedlegerig was geworden en dat hij voor haar zorgde. Maar buren, die Josefa goed kenden, hadden opgemerkt hoe de man altijd boodschappen deed voor één persoon. En hij kocht ook nooit verzorgingsproducten of incontinentiemateriaal.

Die buren hadden ook eerder al signalen gegeven aan de politie. Zo vertelde een buurvrouw dat ze al wel eens een cake voor Josefa maakte, maar haar zoon wees het gebaar af en zei dat zijn moeder niemand wilde zien. Bezoek zou zijn moeder in de war brengen, dreigde hij bij iedereen die achter Josefa vroeg.

Nu raakt bekend dat de politie op 15 juni toch is binnengevallen. Ze vonden het lichaam van de vrouw in haar slaapkamer. De vrouw was al in een verre staat van ontbinding. De ramen van de slaapkamer bleven dan ook permanent openstaan.

De zoon verklaarde al dat zijn moeder op een natuurlijke wijze gestorven is. Een autopsie kon dat niet weerleggen. Vermoedelijk wilde hij het pensioentje van zijn moeder blijven trekken. Er is een onderzoek naar fraude geopend. Opvallend: de man werd niet naar de cel gestuurd, hij mag weer naar huis.