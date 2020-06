Servais Verherstraeten (CD&V): “Durf te betwijfelen of De Wever zo’n aanbod heeft gedaan”

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten denkt niet dat N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn partij vorig jaar een riante beloning heeft beloofd indien de christendemocraten in zee zouden gaan met N-VA en Vlaams Belang voor de vorming van een Vlaamse regering. “Als hij het zou hebben gevraagd, dan wist hij wat het antwoord zou zijn”, stelde Verherstraeten zondag in De Zevende Dag op Eén.

Voormalig Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten verklaarde vrijdag dat N-VA bij de onderhandelingen over de Vlaamse regering, een piste met Vlaams Belang aan boord heeft voorgelegd aan Open Vld en CD&V. Ze zouden daarvoor “rijkelijk beloond” worden, aldus Rutten. Zoals bekend haalde die piste het niet en kwam er opnieuw een regering met N-VA, Open Vld en CD&V.

“Ik weet daar niets van. Dat is ons nooit gezegd”, reageerde CD&V’er Verherstraeten. “Ik durf dat te betwijfelen. Als hij (De Wever, red.) het zou hebben gevraagd, dan wist hij wat het antwoord zou zijn. Ik vermoed niet dat hij het heeft gevraagd aan ons.”

Zijn liberale collega Vincent Van Quickenborne was behoorlijk streng voor de uitspraken van Rutten. “Dit gaat over de verzuurde relatie tussen twee mensen, je ziet dat bijna lijfelijk.” Maar Van Quickenborne vond de uitspraken vooral “schadelijk”, omdat zijn voorzitter Egbert Lachaert samen met Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) momenteel probeert de “regering van de laatste kans” op de been te brengen. Mensen die uit een bepaalde functie treden, zouden zich een tijdlang op de vlakte moeten houden, klonk het streng.

De piste die nu op tafel ligt bij het trio, is een zogenaamde Arizona-coalitie. Het gaat om de partijen van de huidige regering MR, Open Vld en CD&V, aangevuld met N-VA, het cdH en sp.a. Daarbij zijn de ogen vooral gericht op sp.a-voorzitter Conner Rousseau, die dan in een federale regering moet stappen zonder zusterpartij PS.

Verherstraeten merkte op Rousseau in die zin sterke troefkaarten heeft om te onderhandelen. Hij merkte op dat zijn partij liefst een meerderheidsregering heeft en “een meerderheid in beide taalgroepen zou het allerbeste scenario zijn. In de politiek bestaat niet altijd het allerbeste scenario, maar in dit versnipperde parlement is niemand incontournable.”

Het is in die zin dat Van Quickenborne de uitspraken kadert van PS’er Rudy Demotte, dat hij geen oplossing ziet voor de federale regering, behalve nieuwe verkiezingen. “Ik was daar een beetje van geschrokken. Als de PS dat zou bevestigen, dat staan ze in het rijtje van Vlaams Belang en PVDA”, aldus Van Quickenborne. “Misschien komt het doordat de PS zenuwachtig wordt, omdat ze niet incontournable zijn.”

