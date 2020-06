Start van de zomervakantie ziet de bui al hangen

Aan de kust is er zondagmiddag nog een laatste bui mogelijk, nadien wordt het droog met brede opklaringen. Elders is het wisselend bewolkt en meestal droog, behalve in de Ardennen waar één of andere bui mogelijk blijft. De maxima schommelen tussen 16 graden op de Hoge Venen, 21 graden in het centrum en 22 graden in de Kempen. Er zijn rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur, meldt het KMI.

Na een laatste bui in de Ardennen komen er zondagavond overal brede opklaringen. In het begin van de nacht, neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens en trekt er een storing over de streken ten zuiden van Samber en Maas, met daar lichte tot matige regen. Op het einde van de nacht is een donderslag niet uitgesloten in het zuiden van het land. In het westen en het centrum blijft het droog met vaak brede opklaringen. De minima schommelen tussen 10 en 14 graden.

Maandagochtend verlaat de laatste regen het oosten van het land. In het centrum is het meestal droog met eerst brede opklaringen, maar al vrij snel worden er stapelwolken gevormd. In het westen, is een bui mogelijk langs de kust. In de namiddag wordt het overal gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en blijft het meestal droog. De maxima schommelen tussen 16 graden op de Hoge Venen, 18 graden aan de kust en 20-21 graden in het centrum. Aan de kust zijn rukwinden tot 60 of zelfs 70 kilometer per uur mogelijk.

Dinsdag en woensdag verwacht het KMI perioden met regen vanuit het westen, met mogelijk ook onweer op woensdag. Het wordt wat zachter met maxima rond 24 graden op woensdag. Ook de dagen nadien blijft een bui tot de mogelijkheden behoren.