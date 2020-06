Hoe Wesley Sneijder Yolanthe uit zijn vingers liet glippen

In zijn nieuwe biografie windt Wesley Sneijder er geen doekjes om. De pijnlijke breuk met Yolanthe kan volgens de recordinternational volledig op zijn conto worden geschreven. Maar hoe de moeder van hun zoontje Xess Xava daar zelf tegenover staat, blijft vooralsnog een groot geheim. De vrouw die veelvuldig in het boek voorkomt heeft het zelf namelijk niet eens gelezen...

In De 538 Ochtendshow met Frank Dane deed Wesley Sneijder er vrijdag een beetje lacherig over toen hem de vraag werd gesteld of Yolanthe zijn nieuwe biografie al heeft gelezen. „Ik heb nergens een reactie ...