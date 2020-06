Feestje in de Press Shop in de Kerkstraat: een zeventiger won er de hoofdprijs met de lotto. De man, die er dagelijks over de vloer komt, is op slag 1 miljoen euro rijker. “Hij was toch wat zenuwachtig toen hij zich aanbood met zijn ticket”, zegt uitbater Tano Cattoor.

Het is de eerste keer dat de jackpot wordt gewonnen in de Press Shop in de Kerkstraat. Tano Cattoor baat drie dagbladwinkels uit in Blankenberge en is erg blij dat de winnende combinatie in zijn filiaal ...