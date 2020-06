Antwerpse politie beboet sluikstorters en mensen zonder mondmasker op openbaar vervoer

Antwerpen - De lokale politie van Antwerpen heeft vrijdag en zaterdag gecontroleerd op sluikstort en andere vormen van overlast. Verschillende mensen werden beboet voor het achterlaten van afval, na bijvoorbeeld een picknick. Ook liepen er 35 personen tegen de lamp die geen mondmasker droegen op het openbaar vervoer of aan een halte.

Het wijkteam van Deurne-Noord beboette zaterdag op de Bremweide een persoon die twee volle zakken afval achterliet na een picknick. Iemand anders kreeg op dezelfde plek een boete omdat hij papier in de planten wierp. Enkele personen kregen een boete omdat ze hun barbecue hadden aangestoken in het park, wat niet is toegelaten. Op het Wim Saerensplein werd iemand beboet die zijn zak met vuilnis in de glascontainer propte. Er werden ook 36 verkeersovertredingen beboet, waaronder een roodrijder en heel wat foutparkeerders.

De wijkteams van de regio West trokken vrijdag samen met de mobiele eenheid en het Orida-fietsteam ten strijde tegen overlast in de historische binnenstad en op de kaaien. Er werd aandacht besteed aan sluikstorters, druggebruik, lawaaioverlast, vandalisme en verkeersoverlast.

Op verschillende plekken werden personen gecontroleerd die in het bezit waren van drugs. Ze gebruikten deze verdovende middelen in de directe omgeving van spelende kinderen. Er werden ook 63 pv’s opgemaakt voor parkeer- en verkeersovertredingen. Elf personen werden beboet, onder meer voor sluikstorten en spuwen op de openbare weg.

Vijfendertig personen die geen mondmasker droegen op het openbaar vervoer of aan de halte kregen een boete in het kader van Covid-19.