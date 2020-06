Dortmund-CEO Watzke: “Meunier overweegt om met PSG de Champions League nog af te werken”

Thomas Meunier denkt erover na om toch nog de Final 8 van de Champions League te spelen met PSG alvorens naar Dortmund te trekken. Dat vertelde Dortmund-CEO Hans-Joachim Watzke zondagmorgen in het Duitse voetbalprogramma Sport-Dobbelpass.

Afgelopen week maakte Dortmund de transfer van Thomas Meunier bekend. Hij komt transfervrij over van PSG en hoewel hij er eerder een contractverlenging van twee maanden weigerde bij de Franse club, overweegt Meunier volgens Watzke nu toch om het seizoen af te maken bij PSG. Op die manier kan de Ardennees voor de Franse club nog meespelen in het eindtoernooi van de Champions League.

Watzke gaf aan dat hij er geen probleem van zou maken mocht Meunier beslissen om die wedstrijden nog te spelen. “Als hij wil, mag hij nog even terugkeren naar Parijs. We moeten dan natuurlijk wel met PSG spreken over de voorwaarden van een contractverlenging voor twee maanden. Maar we staan zeker open voor het idee. De Champions League is het meest prestigieuze tornooi ter wereld en het volstaat om nog drie wedstrijden te winnen om de beker binnen te halen. We willen hem die kans dan ook niet ontnemen. Dat hij alles wil geven voor de club waar hij een mooie tijd had, valt helemaal te begrijpen”, klinkt het.

Misschien zien we Meunier toch nog eens in het shirt van PSG. Foto: REUTERS

Op die manier zou Meunier wel een deel van de voorbereiding bij zijn nieuwe club missen, maar dat hoeft voor Watzke geen probleem te zijn: “Thomas heeft goed kunnen uitrusten tijdens de coronastop. Hij kan dus perfect drie wedstrijden spelen met PSG in augustus en daarna bij ons aansluiten voor het laatste deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.”

Thomas Meunier tekende bij de club van collega-Rode Duivels Thorgan Hazard en Axel Witsel een contract tot 2024.