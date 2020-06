Na 45.000 besmettingen op één dag, Fauci: “We zitten met een groot probleem”

In de Verenigde Staten is er een triest record gesneuveld. Vrijdag testten meer dan 45.000 Amerikanen positief op Covid-19. Het vormt een voorlopige nieuwe piek in de coronacijfers. Maar: nog geen reden voor paniek aldus het Witte Huis. In een speech zei vicepresident Mike Pence dat het land het enorm goed doet. Dr. Fauci, viroloog, was snel om hem tegen te spreken: “We zitten met een groot probleem.”

Het is al de derde dag op rij dat de cijfers in stijgende lijn gaan. Vooral in het zuiden van het land, stijgen de cijfers alarmerend snel. Afgelopen week gingen in 29 van de 50 staten het aantal besmettingen omhoog. Intussen hebben al zo’n 2,48 miljoen Amerikanen positief getest. 125.000 onder hen hebben het niet overleefd.

Mike Pence weigert tot nu om een mondmasker te dragen Foto: AP

