Drone filmt koninklijk fietstochtje door het water

Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier tienerkinderen zijn zaterdag op uitstap naar Limburg getrokken. Ze bezochten er het openluchtmuseum Bokrijk en maakten een fietstochtje in de nabijgelegen bossen. Ze reden ze onder andere langs “Fietsen door het Water”, een fietspad dat dwars door een meer gaat en waar je op ooghoogte komt met de waterrand. Een leuk familie-uitje. Maar ook de ideale manier om het toerisme in eigen land te promoten, zeker in deze coronacrisis.