Arsenal plaatst zich na late goal voor halve finale van de FA Cup, Sheffield-doelman treft de lat

In de FA Cup heeft Arsenal zich met veel moeite geplaatst voor de halve finale. Op bezoek bij Sheffield United won het in extremis met 1-2. Later vandaag speelt het Leicester van Dennis Praet en Youri Tielemans nog tegen het Chelsea van Michy Batshuayi. Kevin De Bruyne trekt met Manchester City naar Newcastle United.

Het was Sheffield dat voor het eerste gevaar zorgde. John Lundstram kopte de bal na zeven minuten van dichtbij tegen de touwen, maar de goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Sheffield-Arsenal: goal afgekeurd. Video: Eleven Sports

Arsenal speelde weinig klaar. Toch kwam het na 25 minuten op voorsprong. Na een lichte fout op de rand van de zestienmeter ging de bal op de stip. Nicolas Pépé nam het geschenk in dank aan.

Sheffield-Arsenal: 0-1. Video: Eleven Sports

Na de openingsgoal kwam Arsenal beter in de wedstrijd en via doelpuntenmaker Pépé kon het enkele keren dreigen. Het trok dan ook met een verdiende voorsprong naar de kleedkamer.

Sheffield probeerde wel, maar maakte weinig klaar. Doelman Dean Henderson probeerde dan maar zelf de bakens te verzetten. Met een verre uittrap verraste hij Arsenal-doelman Martinez, maar de bal viel pardoes op de deklat. Na 57 minuten leek Sheffield dan toch op gelijke hoogte te komen, maar opnieuw had de VAR buitenspel gezien.

Arsenal leek zijn schaapjes op het droge te hebben, maar na geklungel in de defensie liep het op enkele minuten van het einde nog tegen de gelijkmaker aan. De wedstrijd leek af te stevenen op verlengingen, maar invaller Dani Ceballos besliste daar in extremis nog anders over. Met een lage schuiver trapte de Spanjaard Arsenal naar de halve finale.

Sheffield-Arsenal: 1-1. Video: Eleven Sports