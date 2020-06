Natuurpunt waarschuwt: schrik niet als er een vleermuis op je parasol zit

Natuurpunt kreeg al verschillende meldingen van vleermuizen die op of in de plooien van een tuinparasol werden gevonden. “Uitzonderlijk? Ja, maar niet zo ongewoon”, klinkt het.

“Grootoorvleermuizen en baardvleermuizen zijn vleermuizen die geregeld onder losse schors wonen. Een parasol, vooral dan de grotere types, kan je met wat goede wil nog wel als een vrij gelijkaardige verblijfplaats beschouwen, klinkt het bij Natuurpunt.

De jongste jaren werden verschillende meldingen gedaan van mensen die thuis op of onder hun tuinparasol een onverwachte gast ontdekten.

“Omdat er steeds enkelingen werden gevonden, lijkt een parasol minder geschikt als kolonieplaats voor deze diertjes. Al suggereert een vondst van een groepje van drie vrouwtjes vleermuizen in een houten pergola in 2018 dat een parasol uitzonderlijk ook wel eens als (satelliet)kolonieplaats zou kunnen gebruikt worden. De dieren die tijdens zomerperiode onder parasols huizen, kunnen individuen zijn die ’s nachts ver van de (vrouwtjes)kolonie gaan en voor een of enkele dagen een andere slaapplaats gebruiken. Maar het kunnen ook mannetjes zijn die soms gewoon eender waar slapen.”

“Vermoedelijk kruipen vleermuizen af en toe graag in een parasol omdat de stof een goede bescherming, een degelijke houvast en een gunstig microklimaat biedt – of toch minstens voor bepaalde soorten. Wie ooit al eens een binnengevlogen vleermuis in een huiskamer heeft moeten zoeken, weet uit ervaring dat de gordijnplooien een van de beste kanshebbers vormen om het dier in te vinden”, zegt Wout Willems, vleermuizenexpert bij Natuurpunt, op de website van de natuurvereniging.

“Vind je een dier in je eigen parasol”, zegt Natuurpunt, “dan is dat in ieder geval geen reden om te panikeren. Wees blij met de onverwachte gast en gun hem zijn tijdelijk verblijf. Laat de parasol voorlopig in de toestand waarin je hem gevonden hebt. Is de slaper vertrokken, dan kan de parasol probleemloos weer gebruikt worden.”

En voor wie toch nog zou twijfelen: vleermuizen zullen nooit mensen aanvallen of lastigvallen.