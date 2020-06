Steven Van Gucht: “De bodem van de coronacijfers lijkt bereikt”

Het leek zaterdag even de verkeerde kant op te gaan met de coronacijfers. Maar de nieuwste cijfers stellen weer een beetje meer gerust.

Het was toch schrikken, zaterdag, toen het weekgemiddelde van de nieuwe coronacijfers geklommen was van 87 naar 92 nieuwe bevestigde gevallen per dag. Maar zondag is dat gemiddelde weer gezakt naar 88. Dat blijkt uit de cijfers die Sciensano via zijn interactief dashbord heeft gepubliceerd.

Met ‘weekgemiddelde’ bedoelt Sciensano het gemiddeld aantal nieuwe bevestigde gevallen over een periode van zeven dagen. Door het gemiddelde te nemen, vertroebelen de normale schommelingen (zoals het weekendeffect, wanneer er minder wordt getest) de trend niet. Belangrijk: het weekgemiddelde wordt niet voor hele weken (maandag tot zondag) berekend. De zeven dagen die worden meegenomen, schuiven elke dag mee op. Het weekgemiddelde dat vandaag is gepubliceerd, bijvoorbeeld, is gebaseerd op de cijfers van donderdag 18 juni tot woensdag 24 juni. Het cijfer van gisteren is gebaseerd op de cijfers van woensdag 17 juni tot dinsdag 23 juni.

Wat vertellen de nieuwste cijfers ons? “De neerwaartse trend lijkt voorbij en waarschijnlijk hebben we de bodem bereikt”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). “De vraag is of de cijfers de komende week stabiel zullen blijven of weer omhoog gaan. Dat blijft afwachten.”

Dat de cijfers voorlopig niet verder dalen, is volgens Van Gucht niet gek, gezien de versoepelingen sinds 4 mei. “We hebben dat ook ingecalculeerd. Zolang we niet dag na dag geen sterke toenames zien, is het niet dramatisch.”

Twintigers en dertigers

De voorbije weken vormen de twintigers en de dertigers de grootste groep onder de nieuwe bevestigingen. “Ook dat is niet gek”, aldus Van Gucht. “Dat zijn de leeftijdscategorieën die het meest contact hebben onder elkaar. De twintigers en dertigers hebben wellicht ook minder schrik voor het nieuwe coronavirus dan 60-plussers.”

Het stelt Van Gucht wel gerust dat er bij de twintigers en dertigers geen sprake is van een plotse stijging. “Wat het effect is van het feestje op het Flageyplein (negen dagen geleden, red.) zullen we pas over enkele dagen, ik denk dinsdag, zien. Maar let wel, het is niet omdat we mogelijk geen effect zien, dat het geen risicovolle situatie is. Het zal vaak goed gaan, maar als je pech hebt, zijn er op één evenement plots tientallen nieuwe besmettingen.”