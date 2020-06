Leerlingen krijgen hun diploma-uitreiking te horen op lokale radio: “Dit is nog nooit eerder gebeurd”

Erwetegem / Zottegem -

Door de coronacrisis is er dit jaar geen proclamatieavond voor de zesdejaars van stedelijke basisschool De Smidse in Erwetegem. Directeur Chris De Bodt heeft daar iets op gevonden: hij heeft ervoor gezorgd dat de lokale radiozender MFM de proclamatie zal uitzenden. “Op die manier kunnen ouders, vrienden en familie het schooljaar toch op een unieke wijze afsluiten”, zegt De Bodt. Bij radio MFM zagen ze het wel zitten om voor een heus proclamatieprogramma te zorgen. “Dit is nog nooit eerder gebeurd”, zegt MFM radioverantwoordelijke Guy De Clercq. “We staan klaar om de leerlingen en leraars te ontvangen in onze gloednieuwe studio in Kloosterstraat.”