Racing Genk mag eindelijk Paul Onuachu en Eboue Kouassi opnieuw verwelkomen

Racing Genk heeft zondag aanvaller Paul Onuachu en middenvelder Eboue Kouassi opnieuw op de club verwelkomd. Dat maakten de Limburgers bekend op hun clubwebsite. Onuachu, een Nigeriaan, en Kouassi, een Ivoriaan, zaten door de coronacrisis vast in Afrika. Het lukte Genk uiteindelijk zijn spelers met een vlucht via Parijs terug naar Europa te brengen.

Onuachu had tot midden mei meegetraind en was daarna naar Nigeria vertrokken. Hij geraakte in de nacht van vrijdag op zaterdag via Parijs weer in Genk. Eboue Kouassi bleef na het einde van de groepstrainingen nog een tijdje individueel doortrainen alvorens ook naar z’n geboorteland te vliegen. Hij is sinds donderdagavond weer in ons land.

Zondagmorgen legden ze bij sportmedisch centrum Adlon in Diepenbeek hun looptest af. Als alles goed gaat, voegen Onuachu en Kouassi zich in de loop van de week bij de groep.

Ook Simon Deli (Club Brugge) en Pierre Desiré Zebli, actief bij het B-team van Racing Genk, zaten aan boord van de vlucht naar Europa.