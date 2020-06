Belgische coach Sven Vandenbroeck pakt de landstitel in Tanzania

Sven Vandenbroeck was eerder assistent van Hugo Broos met Kameroen en bondscoach van Zambia, waarna hij naar Tanzania trok. Foto: AFP

Sven Vandenbroeck heeft zondag als T1 van Simba SC de landstitel in Tanzania veroverd. De veertigjarige Vandenbroeck is sinds december vorig jaar hoofdcoach van de Tanzaniaanse club.

Met nog zes speeldagen voor de boeg heeft Simba SC negentien punten voorsprong op eerste achtervolger Young Africans. Een 0-0 gelijkspel zondag bij Tanzania Prisons volstond voor zekerheid over de landstitel.

Het is voor het team uit Dar es Salaam de 21e landstitel, de derde op een rij.

Na een carrière als speler bij onder meer KV Mechelen, Roda JC, De Graafschap en Lierse trok Vandenbroeck in het voorjaar van 2016 naar het Afrikaanse continent. Hij won als assistent van Hugo Broos met Kameroen in 2017 de Africa Cup. Nadien was hij ook nog 7,5 maanden bondscoach van Zambia.