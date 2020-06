Chelsea na flauwe partij ten koste van Praet en Tielemans naar halve finale FA Cup

Chelsea heeft zich na een 0-1 zege op het veld van Leicester City geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. Een doelpunt van Ross Barkley vroeg in de tweede helft volstond voor The Blues. Youri Tielemans en Dennis Praet speelden een bleke partij.

Bij Leicester werden zowel Youri Tielemans, als Dennis Praet in de basis gedropt. Van Michy Batshuayi was er bij Chelsea opnieuw geen spoor. Leicester schoot het felst uit de startblokken en drukte Chelsea in de aanvangsfase weg. Ndidi kon voor Leicester een eerste keer dreigen, maar zijn kopbal belandde in de handen van Willy Caballero. Enkele minuten later ging Tielemans zijn kans. Hij maakte zich goed vrij aan de rand van de zestien, maar Caballero haalde de lage schuiver goed uit de hoek.

De drankpauze halverwege de eerste helft deed Chelsea duidelijk deugd. Het kwam mondjesmaat piepen, terwijl Leicester wegzakte. Kasper Schmeichel hield met een schitterende parade Chelsea-aanvaller Christian Pulisic van de openingsgoal. Daarna verwaterde partij opnieuw. Geen van beide ploegen kon door de defensieve gordel breken. 0-0 was dan ook de logische ruststand.

Gouden wissel

Chelsea-coach Frank Lampard greep in bij de rust en bracht met Kovacic, Barkley en Azpilicueta drie nieuwe krachten in het veld. Een goede zet, zo bleek een kwartiertje later, want na een goed aangesneden voorzet werkte Barkley de bal fraai in doel. Chelsea op voorsprong.

Leicester-Chelsea: 0-1. Video: Eleven Sports

Dennis Praet was op dat moment al vervangen. Hij slaagde er niet in om zijn stempel te drukken en werd na 55 bleke minuten naar de kant gehaald. Veel zoden brachten de wissels van Brendan Rogers niet aan de dijk. Leicester was niet bij machte om Chelsea te bedreigen. Het deelde nog enkele prikjes uit, maar bibberen hoefden de mannen van Lampard niet te doen. Echt aandringen deed Leicester niet. Chelsea hield eenvoudig stand en plaatst zich zonder al te veel energie te verbruiken voor de halve finale.

