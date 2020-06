Vrouw kritiek na hevige brand in appartement aan Sint-Pietersstation in Gent. Geen kwaad opzet.

Gent - Een zwaar verbande vrouw van ongeveer 70 jaar ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een hevige brand op de gelijkvloerse verdieping van een appartement in de Sportstraat, bij het Sint-Pietersstation. 19 bewoners worden opgevangen in een hotel en zullen vandaag niet kunnen terugkeren naar huis.

Omstreeks 15.50 uur kreeg de brandweer een oproep voor een brand in een residentieel appartementsblok met zes bouwlagen in de Sportstraat 148-170.

“De elektriciteitskast op het gelijkvloers was helemaal weggesmolten”, zegt de officier van dienst van brandweerzone Centrum die de reddingsoperatie leidde. “Toen we arriveerden, stond de inkomhal in lichtelaaie en was er hevige rookontwikkeling. De meeste bewoners waren zelf naar buiten kunnen lopen maar twee personen hebben we moeten redden. Een was gevlucht naar het balkon maar op de trap vonden we een oudere vrouw in bewusteloze toestand. Zij was zwaar verbrand.”

De vrouw werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere bewoner en een brandweerman raakten lichtgewond.

De andere bewoners werden geëvacueerd naar een hotel in de buurt. “Het volledige appartement heeft geleden onder zware rookschade en de inkomhal is verwoest. Het gebouw is onbewoonbaar verklaard”, aldus de brandweer.

Een parketdeskundige kwam ter plekke om de oorzaak van de brand te onderzoeken. volgens de eerste bevindingen gaat het om een accidentele brand en zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet.