Vader vergeet elf maanden oude baby uit bloedhete auto te halen in de VS

In de Amerikaanse staat Virginia is vrijdag een elf maanden oude baby overleden nadat de vader het meisje in de auto was vergeten. Het is al de zesde keer dat het dit jaar gebeurde in de VS.

Het was snikheet in Saint Louis toen de vader eerst zijn dochtertje van elf maanden en dan zijn iets ouder zoontje in het kinderzitje vastgespte. Alleen was hij zo verstrooid dat hij het meisje in de ene auto zette en zijn zoontje in de wagen van zijn vrouw. Daarmee reed hij vervolgens naar de kindercrèche en zette zijn zoontje daar af.

Hij gaf nadien toe dat hij veel stress had voor een belangrijke vergadering.

Toen hij vrijdagavond weer naar de crèche reed, beseft hij plots dat hij iets onvergefelijks had gedaan. Hij belde van in de wagen naar de hulpdiensten. Die brachten het kindje nog naar het ziekenhuis, maar het was te laat. De temperatuur in de wagen was opgelopen tot ver boven de dertig graden. Het meisje stierf allicht door oververhitting en uitdroging.

Het was al het zevende gelijkaardige incident dit jaar in de VS. Vorig jaar gebeurde net hetzelfde in Frankrijk.

En ook in ons land zijn een paar gevallen bekend.

‘Guyke is dood. Guyke is dood.’ Dat was het enige wat een moeder in 2007 kon zeggen toen ze aanbelde bij haar onthaalmoeder. Ze was in shock. De vrouw was ’s morgens gaan werken in Halle maar vergat haar zoontje af te zetten. Toen ze ’s avonds van haar werk kwam, zat het jongetje dood in zijn autostoel.

En in 2012 stierf in Evere een meisje van 6 maanden. De vader van het meisje, een militair, was haar vergeten toen hij naar zijn werk ging op het militaire domein in Evere.

Het meisje zat in een maxi-cosi achteraan in de wagen, ze zou naar de crèche gaan op het militaire domein. Maar de man vergat zijn dochtertje in de auto. De wagen had getinte ruiten waardoor niemand het kind heeft kunnen zien zitten.

Toen de man na zijn dienst naar de crèche ging, kwam het besef dat hij zijn dochtertje in de auto vergeten was. De hulpdiensten konden niets meer doen.

Experts zeggen dat de temperatuur in een auto die in de volle zon staat snel kan oplopen tot veertig of vijftig graden.

