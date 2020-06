En daar is nummer 123 al: Dries Mertens scoort opnieuw voor Napoli met listig lobje

Ook al heeft hij de titel van clubtopschutter al te pakken, toch is Dries Mertens niet van plan om te stoppen met scoren voor Napoli. In de competitiewedstrijd tegen SPAL opende de Rode Duivel al na vijf minuten de score met een listig lobje. Voor Mertens is het zijn 123ste goal in het shirt van Napoli.

Nadat hij op de vorige speeldag nog op de bank moest beginnen, kreeg Dries Mertens zondagavond wel een basisplaats van Gennaro Gatusso in de thuismatch tegen laagvlieger SPAL. Lang wachtte Mertens niet om zijn coach te bedanken voor het vertrouwen. Na vier minuten zette Mertens zelf een aanval op en na enkele tussenstationnetjes kon hij door de buitenspelval glippen. Oog in oog met SPAL-doelman Letica, die gehuurd wordt van Club Brugge, lepelde Mertens de bal knap in doel.

🇧🇪 | Petit lob subtil de Dries Mertens qui inscrit son 123ème but pour Naples ! 💙



1️⃣-0️⃣ #NapoliSpal 🇮🇹

Lang kon Napoli echter niet genieten van zijn voorsprong. Want op het half uur werkte Andrea Petagna de gelijkmaker tegen de touwen. Toch nam Napoli nog voor rust opnieuw afstand van SPAL. Het was José Callejon die de Napolitanen opnieuw op voorsprong trapte. Op slag van rusten deelde Mertens nog een assist uit maar de goal van Lorenzo Insigne werd afgekeurd wegens buitenspel.

