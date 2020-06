“Belgen die coronaregels in buitenland overtreden, moeten niet rekenen op hulp”

Belgen die deze zomer in het buitenland de regels rond corona niet respecteren en opgepakt worden voor een zware overtreding, moeten niet rekenen op hulp van de Belgische regering. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zondag verklaard in VTM Nieuws.

In eigen land riskeert elk individu dat betrapt wordt op een illegaal feestje een boete van 250 euro. Wie meermaals betrapt wordt, kan een gevangenisstraf opgelegd krijgen, herhaalde De Crem nog eens nadat zaterdagavond een lockdownparty op de Antwerpse Meir werd stilgelegd.

“We zijn op weg naar het nieuwe normaal, vanaf 1 juli, en die weg is een geasfalteerde weg, waarbij we heel duidelijk zeggen wat kan en wat niet kan. Maar als men van die geasfalteerde weg afgeraakt, dan rijdt men gewoon in de gracht”, klonk het.

Volgens de minister hebben hij en de politie lessen getrokken uit die illegale feestjes. Hij stelt dat er goed overleg gepleegd is en dat “goed overleg erbij helpt dat de wet niet meer wordt overtreden”.

Hij benadrukte dat noodzakelijk is dat mensen zich aan de regels houden om het reproductiecijfer onder 1 te houden.

Wat de zomervakantie betreft benaderukte de minister van Binnenlandse Zaken dat landgenoten die in het buitenland zondigen tegen de coronamaatregelen in de problemen komen, niet moeten rekenen op hulp van de Belgische overheid.