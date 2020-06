Europarlementlid zelf aangeklaagd nadat ze “racistische Belgische agenten” uitschold: “Ze gedroeg zich als een klein kind”

Duits Europarlementslid Pierrette Herzberger-Fofana, die onlangs beweerde racistisch te zijn aangepakt door de Brusselse politie, wordt nu zelf aangeklaagd. Op vraag van het Brusselse parket is een pv voor smaad opgesteld tegen de vrouw. “Ze beledigde agenten en probeerde de controle van mogelijke verdachten van een zware geweldzaak te beletten”, zeggen politiebronnen.

Pierrette Herzberger-Fofana (groene fractie) kwam twee weken geleden in het nieuws. De Duitse met Malinese roots hield in het Europees Parlement een geëmotioneerde speech nadat ze het aan de stok had ...