Doorbraak in dossier-Coucke: KV Mechelen en Genk vinden akkoord over doelman

Er is witte rook in zicht voor Gaëtan Coucke (21) bij KV Mechelen. Dit weekend bereikte KV een akkoord met KRC Genk over de transfersom van de Limburgse doelman. Coucke wordt maandag op Malinwa verwacht voor zijn medische tests en de finale contractbesprekingen.

Coucke had al enige tijd zijn zinnen gezet op een vertrek naar Mechelen. Begin deze maand kreeg het jeugdproduct van KRC te horen dat hij geen toekomst meer had in Genk en zich ook niet hoefde te melden voor de hervatting van de trainingen. Vanaf dat moment toonde KV Mechelen meteen interesse.

KV-coach Wouter Vrancken geraakte gecharmeerd door Coucke tijdens het seizoen ‘18-’19, toen hij aan Lommel werd uitgeleend in 1B. Hoewel er verschillende doelmannen - waaronder Mile Svilar (Benfica) en Jens Teunckens (ex-Antwerp) - de revue passeerden, had Vrancken een duidelijke voorkeur voor Coucke. De vraagprijs van 600.000 euro (plus een percentage op de doorverkoop) vormde lang een probleem voor Malinwa.

Zondag werd dan toch een akkoord over een transfersom bereikt. Mechelen zal een bedrag betalen dat oploopt via variabelen. Enkel de punten en komma’s ontbreken nog.

Coucke meldt zich maandag in het AFAS Stadion voor zijn medische testen. De Tongenaar gaat bij Malinwa de concurrentie aan met Yannick Thoelen, die nog revalideert van een kruisbandblessure.

Eerder dit weekend maakte KV ook de contractverlenging van Rob Schoofs (26) officieel. De middenvelder tekende, zoals aangekondigd, bij tot 2024.