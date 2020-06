Kevin De Bruyne trapt Manchester City naar de halve finale van de FA Cup tegen Arsenal

Manchester City heeft zich simpel geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. Het won eenvoudig met 0-2 van Newcastle United. Kevin De Bruyne schonk zichzelf met de openingsgoal vanop de stip een mooi verjaardagscadeau. Daarbovenop was het ook de honderdste goal uit zijn carrière. In de halve finale ontmoet het team van De Bruyne Arsenal, dat in de vorige ronde Sheffield United uitschakelde.

Vanaf het eerste fluitsignaal kregen we het verwachte spelbeeld. Manchester City liet er geen gras over groeien en trok meteen ten aanval. Bij Newcastle was het alle hens aan dek. Na 26 minuten resulteerde dat in een opvallende statistiek: City had de bal op dat moment al 188 keer rondgespeeld. Newcastle moest het stellen met vijftien passes.

Dat leverde enkele degelijke kansen op voor de Citizens, maar scoren lukte niet. Even later was het dan toch van dat. Gabriel Jesus werd na een goede voorzet van Kyle Walker tegen de grond gewerkt. Scheidsrechter Mason twijfelde niet en legde de bal op de stip. Kevin De Bruyne deed wat hij moest doen en trapte de bal feilloos binnen. 0-1 was ook meteen de ruststand.

Kevin De Bruyne scoort vanop de stip. Video: Eleven Sports

Na de rust liep het beter bij Newcastle, vooral omdat het bij City allemaal net iets minder scherp was. Na 65 minuten kwam City met de schrik vrij wanneer Dwight Gayle vanop de kleine rechthoek over trapte. En zoals dat zo vaak gaat in het voetbal kreeg Newcastle meteen het deksel op de neus, want amper vijf minuten later verdubbelde Raheem Sterling de score na een knappe actie. Die goal was het sein voor Guardiola om De Bruyne naar de kant te halen, er komen namelijk nog belangrijke weken aan voor City.

Sterling verdubbelt de score. Video: Eleven Sports

Na de 0-2 speelde City in spaarmodus de wedstrijd uit. Het tikte de bal rustig rond, terwijl Newcastle zich naar het laatste fluitsignaal sleepte. De zege kwam dan ook niet meer in gevaar.

Tijdens de rust van de wedstrijd werd ook al geloot voor de halve finales. Daarin ontmoet Manchester United Chelsea. Manchester City neemt het op tegen Arsenal. Beide wedstrijden worden gespeeld in het mythische Wembley Stadium.

Schema halve finales (op 18 en 19 juli)

Manchester United - Chelsea

Arsenal - Manchester City