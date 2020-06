Margot Cloet eist zware investering van overheid: “Er komt een enorme vergrijzingsgolf op ons af”

Geen eenmalige premies of cadeaucheques. De rusthuissector vraagt in de eerste plaats structurele maatregelen op de lange termijn. Zorgnet-Icuro, de grootste koepelorganisatie, heeft nu berekend hoeveel dat de Vlaamse overheid zou kosten: 1,5 miljard extra per jaar. Geld dat bestemd is om extra personeel aan te werven. “Er komt een enorme vergrijzingsgolf op ons af”, waarschuwt Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro.