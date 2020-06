Verplichte quarantaine wordt vier dagen korter

Wie in nauw contact kwam met een besmette persoon, hoeft geen volle 14 dagen meer in quarantaine. Voortaan kan u 9 dagen nadien opnieuw een test vragen. Is de uitslag negatief, “mag de isolatie worden beëindigd”, aldus Sciensano.

De nieuwe teststrategie is de voorbije dagen door gezondheidsinstituut Sciensano naar alle huisartsen rondgestuurd. Het gewijzigde beleid is vooral goed nieuws voor mensen die plots te horen krijgen dat er in hun nauwe omgeving iemand met het coronavirus besmet geraakte.

“Tot nu was de procedure dat die nauwe contacten zich zo snel mogelijk moesten laten testen”, zegt Steven Van Gucht van Sciensano. “Maar zelfs wanneer die test negatief was – en dat is in zo’n 85 procent van de gevallen – moest je vanaf het laatste contact met de besmette persoon toch nog 14 dagen in quarantaine, gelet op de incubatietijd van het virus.” Want de kans bestaat dat je het virus wel degelijk opliep, maar dat dat nog niet kon worden vastgesteld.

Die lange qaurantaineperiode zorgde de voorbije weken voor veel onbegrip, mede omdat nauwe contacten die wel besmet bleken, slechts zeven dagen in quarantaine moesten. Vandaar dat de teststrategie nu is aangepast.

Tweede test

“Voor nauwe contacten die bij hun eerste test negatief testten, is er voortaan de mogelijkheid om een tweede test te vragen, minstens 9 dagen na het laatste contact met de besmette persoon. Is die test opnieuw negatief – wat je dan in principe de 10de dag te weten komt – mag het isolement worden beëindigd”, aldus Van Gucht.

Onder meer Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) waren al weken voorstander van die teststrategie. 14 dagen in quarantaine gaan geen pretje, zowel psychologisch als professioneel. Wie door de aard van zijn job tijdens zijn isolement niet kan thuiswerken, wordt immers ‘tijdelijk werkloos’, waardoor hij vaak minder loon ontvangt.

De quarantaineperiode nog verder inkorten “is niet realistisch”, beklemtoont Van Gucht.” Dan zouden we de randjes ervan aflopen en mogelijk besmette mensen over het hoofd zien.”

Dat de nieuwe teststrategie – die enkele weken geleden al door Beke en De Backer was aangekondigd – nu pas in werking treedt, heeft zo zijn redenen. Onder meer huisartsenvereniging Domus Medica zag de nieuwe manier van testen niet zitten, en noemde de werkwijze in een persbericht “zinloze geldverspilling”.