Douane nam nooit eerder zoveel drugs in beslag

De opsporingsdiensten van de douane namen nooit zo veel drugs in beslag als in 2019. Dat blijkt uit het pas gepubliceerde jaarverslag van de FOD Financiën. Vooral cocaïne blijft populair bij smokkelbenden in ons land. Vorig jaar is 64 ton in beslag genomen, het jaar voordien was dat nog 51 ton. In totaal werd ruim 72,6 ton drugs onderschept.

De douane controleert onder meer op de luchthavens en zeehavens. Vorig jaar leverde dat in totaal 72.618 kilogram drugs op. Vooral cocaïne (64 ton), maar ook onder meer heroïne en andere opiaten (1.9 ton) en ruim drie ton khat.

Cocaïne stond dus opnieuw op nummer één. In de Antwerpse haven waren er 119 vaststellingen, goed voor 61,8 ton in beslag genomen cocaïne. Een stijging met maar liefst 23 % ten opzichte van 2018.

In de havens van Gent en Zeebrugge verhoogde de douane de waakzaamheid en anticipeerde op nieuwe risicovolle scheepslijnen en een eventuele verlegging van de smokkel naar de kleinere zeehavens. Met succes. In Gent werd bijna 1,7 ton cocaïne gevonden.

De stijging van de import van cocaïne deed zich vorig jaar overigens niet alleen voor in de Belgische havens want ook Rotterdam kende een duidelijke stijging.

De meeste ladingen kwamen uit Brazilië, Ecuador en Colombia naar ons land.

Met 72,6 ton werd in 2019 een nieuw triest record verbroken. In 2016 werd in ons land nog 29,8 ton cocaïne onderschept door de douane, in 2017 was dat 41 ton en in 2018 51 ton.

Meer dan 61 ton cocaïne werd in de Antwerpse haven onderschept. Foto: BELGA

Er is volgens het kabinet van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) zwaar geïnvesteerd in nieuwe middelen en methodes in de strijd tegen drugssmokkel naar ons land.

Heroïnesmokkel is wel iets gedaald: 1,9 ton onderschept tegenover 4,5 ton in 2018.

Ruim 1,2 ton drugs werden vorig jaar gevonden door de drugshonden van de douane, zo blijkt nog uit het jaarverslag van de FOD Financiën.