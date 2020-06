Na de vele verdediger zoekt AA Gent nog een werkpaard van 1,90 meter

Het is al aardig druk geweest voor AA Gent op de transfermarkt, maar het paradepaardje moet nog komen: een extra spits die voorin de concurrentie wat extra doet aanzwengelen. Vereisten: een harde werker zijn en minstens 1,90 meter meten. Prijs? Tot zes miljoen. Het mag wat kosten.

Het lijstje is bijna afgevinkt. AA Gent wou graag versterking op de backs – Jordan Botaka en Nurio Fortuna kwamen over – een doublure voor Sven Kums – is naar verluidt nakende – en een extra spits om voorin oorlog te maken. Het opgestelde profiel van de aanvaller was duidelijk: aardig wat loopwerk willen verrichten, passen in de hoge pressing die de Buffalo’s geregeld hanteren en minstens 1m90 groot zijn. Dat laatste is een wens van Ivan De Witte zelf. In de makelaarswereld is het geweten dat de voorzitter een voorliefde heeft voor grote spitsen.

Gezocht in Duitsland

De zoektocht bracht Gent al langs heel Europa. Eerst in Duitsland waar de Buffalo’s een speler op het oog hadden. Zijn prijskaartje van ruim vier miljoen euro schrikte in eerste instantie niet af, maar tot een deal kwam het uiteindelijk niet. Het moest iemand anders worden. Adolfo Gaich misschien. Het Argentijnse target van Club Brugge werd aangeboden voor twaalf miljoen euro, maar de Buffalo’s oordeelden dat de verhouding prijs/kwaliteit niet goed zat.

Ook de naam van ex-speler Alexander Sørloth kwam even op tafel, maar viel er al even snel weer af. De Noor werd vorig jaar nog gehuurd van Crystal Palace, maar voert momenteel de topschuttersstand van de Turkse Süper Lig aan nadat hij al twintig keer scoorde voor Trabzonspor. Dat doet zijn prijs gevoelig stijgen. Erg gevoelig.

Alexander Sørloth zien we niet meer terug in een Gent-shirt. Foto: Photo News

Tot zes miljoen

Dieumerci Mbokani passeerde ook de revue. Groot waren de geruchten over een zéér nakende overstap, maar echt heel dicht bij een transfer naar de Ghelamco Arena is Dieu nooit geweest. In de week dat Mbokani zijn contractverlenging bij Antwerp aankondigde, bleven de Buffalo’s eigenlijk gewoon verder zoeken. Makelaars die een aanvaller willen voordragen, krijgen te horen dat een transfersom van om en bij de zes miljoen zeker haalbaar is voor de Buffalo’s, maar naar verluidt is er al één nieuwe piste die de absolute voorkeur geniet. Een naam heeft de man in kwestie nog niet, maar dat hij groot is en veel loopvermogen zal hebben: daar kunt u vanop aan. Nogmaals: het mag wat kosten.