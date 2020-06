CLUBNIEUWS. Club oefent in juli tegen AA Gent, Coucke naar KV Mechelen en Genk aast op Mensah

Stilaan beginnen de ploegen naar volgend seizoen toe te werken: de transfercaroussel begint stilaan te draaien en ook oefenprogramma’s raken bekend. Uw clubnieuws van de dag.

Club Brugge oefent op 18 juli tegen AA Gent en op 25 juli tegen Lille

Club Brugge oefent op 25 juli tegen het Franse Lille in Jan Breydel. In principe zonder publiek, maar er is nog een kleine kans dat er toch een beperkt aantal toeschouwers wordt toegelaten. Op 18 juli oefent Club Brugge tegen titeluitdager AA Gent. Die wedstrijd kan niet doorgaan in Jan Breydel omdat Cercle Brugge het stadion een dag eerder wellicht nodig heeft voor een galamatch tegen AS Monaco. De andere ­oefenmatchen van Club vinden allemaal plaats achter gesloten deuren in het trainingcentrum van Westkapelle.

Belangrijkste wedstrijden: 4 juli Club-OHL in Westkapelle, 8 juli Club-Beerschot in Westkapelle, 11 juli Club-KV Mechelen in Westkapelle, 18 juli Club-AA Gent in Westkapelle, 25 juli Club-Lille in Jan Breydel. (bla, ssg, kv)

Coucke naar KV Mechelen, Genk aast op Mensah

Gaetan Coucke (21) verhuist naar KV Mechelen. De doelman wordt vandaag bij Malinwa verwacht voor zijn fysieke testen. Begin deze maand kreeg het jeugdproduct van Racing te horen dat hij geen toekomst meer had in het Genkse doel. Vanaf dat moment toonde Malinwa meteen interesse. De vraagprijs van 600.000 euro (plus een percentage op de doorverkoop) vormde lang een probleem, maar gisteren werd dan toch een akkoord bereikt. Mechelen zal een bedrag betalen dat oploopt via variabelen. Enkel de punten en komma’s ontbreken nog, maar die mogen geen obstakel meer vormen voor de overgang.

Nordin Jackers, nog een doelman op overschot bij Genk, staat in de belangstelling van het Nederlandse Sparta Rotterdam. Zelf heeft Genk zijn oog laten vallen op Gideon Mensah (21). De linksback werd vorig seizoen uitgeleend door RB Salzburg aan Zulte Waregem. De Ghanese international ligt nog tot 2024 onder contract, maar RC Genk wil hem nu los­weken met een huurovereenkomst met aankoop­optie. Ook Anderlecht aast op Mensah.(mg, krli, thst)

Mbokani en Boya testen negatief op corona en sluiten aan bij Antwerp

De spelers van Antwerp hebben hun eerste twee stagedagen achter de kiezen. Zaterdag was het nog bakken en braden in Marienfeld, maar gisteren nam de temperatuur een flinke duik met een graad of tien. Aangenaam trainingsweer dus.

Rodrigues liet zich nog niet zien. De Portugese publiekslieveling sukkelt met de knie en blijft een vijftal dagen aan de kant. Juklerod sluit na zijn verrekking weldra aan. Gisteren liep de Noor al rondjes rond het oefenveld.

De aanpak van Leko verschilt dag en nacht met die van voorganger Bölöni. Geen typische loopvormen in ovalen die we van de Roemeen gewoon waren op stage. Wel een centrale rol voor de bal, zelfs bij de fysieke oefeningen.

Ondertussen zijn ook Boya en Mbokani in Duitsland neergestreken. Het duo legde een negatieve coronatest af en trainde een eerste keer mee. Om hun trainingsachterstand in te halen, kregen ze na afloop nog wat extra loopwerk voorgeschoteld. Vandaag staan er opnieuw twee trainingen op het menu.(dige)

*** Middenvelder Rob Schoofs (26) blijft tot 2024 bij KV Mechelen.(thst)

*** Paul Onuachu (26) en Eboue Kouassi (22) zijn terug in Genk. Beide spelers zaten een tijdlang vast in Afrika, maar zijn terug. Ook Club-speler Simon Deli (28) is terug in Brugge.(blg)

*** Smail Prevljak (25) verlaat Eupen en keert terug naar RB Salzburg.(thst)

*** Middenvelder Christophe Diandy (29) heeft zijn contract bij Charleroi met één jaar verlengd tot 2021. Aanvaller Paul Arnold Garita (25) wordt verhuurd aan het Franse FC Villefranche Beaujolais.(bvv)

*** Lommel heeft de Bulgaarse middenvelder Filip Krastev (17) voor 2,5 miljoen (!) euro overgenomen van Slavia Sofia. Hij sluit aan in januari 2021. Ook middenvelder Diego Rosa (17) van het Braziliaanse Grêmio is op komst.(svc)