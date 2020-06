Lukaku en Inter kruipen door het oog van de naald en behouden sprankeltje hoop op de titel

Inter Milaan, met Rode Duivel Romelu Lukaku 90 minuten tussen de lijnen, heeft op het nippertje nieuw puntenverlies vermeden. Tegen Parma boog het in extremis een achterstand om en won met 1-2. Door deze zege mag Inter nog steeds een sprankeltje hoop koesteren op de Italiaanse Scudetto, al blijft de kloof met Juventus nog steeds acht punten. Lukaku werkte en wroette, maar kon niet in stelling gebracht worden.

Inter startte sterk en Lautaro Martinez was in de aanvangsfase de gevaarlijkste man, maar zijn vizier stond tot twee maal toe slecht afgesteld. De Nerazzurri kwamen op hun beurt goed weg wanneer Gervinho een grote kans de nek om wrong. Dan deed de Ivoriaan het enkele minuten later toch veel beter. De Inter-defensie liet zich kinderlijk in de luren leggen en Gervinho kon de bal simpel in de verste hoek deponeren.

Inter kon geen vuist maken en Parma loerde op de counter. Het had ook altijd zijn voorsprong moeten verdubbelen. Gervinho nam de bal schitterend mee vanuit de lucht en zette Cornelius alleen voor Handanovic, maar die knalde de bal torenhoog over. De Inter-defensie wist niet meer van welk hout pijlen te maken.

Ook voorin liep het voor geen meter voor Internazionale. Lukaku werd niet gevonden en ook Martinez deemsterde weg in de anonimiteit. Inter kreeg de bal, maar deed er bitter weinig mee. Corners versierde het wel bij de vleet, maar het deed er weinig mee. En Parma: dat bleef tegenprikken. Inter sleepte zich richting het rustsignaal.

Inter ontsnapt

U mag er prat op gaan dat Antonio Conte zich goed kwaad gemaakt heeft tijdens de rust, al bleef het gewenste effect uit. Het spelbeeld bleef ongewijzigd: Inter was niet bij machte om Parma uit verband te spelen. Lukaku en co. probeerden wel, maar verder dan enkele geblokte schoten en wat steriele druk kwamen ze niet. Bijna lukte Lukaku de gelijkmaker, maar zijn plaatsbal ging rakelings naast.

In het slot kwam Inter dan toch eindelijk wat opzetten en op de zoveelste hoekschop scoorde De Vrij de onverhoopte gelijkmaker. Zuur voor Parma. Op de koop toe kreeg middenvelder Kucka dan ook nog eens een rood karton onder de neus geschoven nadat hij iets te enthousiast verhaal ging halen bij de scheidsrechter. Tegen tien man keerde Inter de situatie zelfs nog helemaal om wanneer Bastoni van dichtbij binnen kopte. Parma lag tegen het canvas en Inter kon de wedstrijd rustig volmaken.

Het was een broodnodige zege voor Inter, want ook dichtste achtervolger Atalanta won zijn partij. De kloof met leider Juventus bedraagt na deze speeldag acht punten.