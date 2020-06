Real Madrid springt over Barcelona: Hazard en Courtois nu echt dé titelfavoriet in Spanje

Erop en erover. Op vijf speeldagen tijd heeft Real Madrid La Liga al helemaal omgegooid. Weg is de achterstand op FC Barcelona, gekomen is een voorsprong van twee punten. Op zes matchen van het einde is het team van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois dé topfavoriet voor de titel in Spanje na de zuinige 0-1-zege tegen Espanyol.

Bestaat dat eigenlijk, het tegenovergestelde van een publieksspeler? Een voetballer die opveert wanneer de tribunes leeg blijven, voor wie goals en assists op zich even veel deugd doen als de ontvangst door het publiek, die liever in zijn eentje viert dan met 50.000 anderen? Indien niet, dan hebben we misschien een suggestie wie als voorbeeld kan dienen: Karim Benzema. De Real-spits is een van de weinigen die ondanks de aparte voorbereiding uitblinkt in post-quarantainetijden. Drie goals in vier matchen na de hervatting van de competitie. Eén daarvan - tegen Valencia - was dan ook nog eens prinsheerlijk. Benzema was en is on fire.

15 op 15 voor Barcelona

Ook zondagavond tegen Espanyol, de laatste in Spanje. In een weinig vermakelijke eerste helft zette de Fransman zijn club vlak voor rust op weg naar een voorsprong. Een heerlijk hakje - dat wat deed danken aan de hakbal die Benzema zelf ooit in ontvangst nam van Guti - gaf Casemiro vrije baan richting doel en de 0-1. Ban gebroken, Real dan al op weg naar een 15 op 15. Benzema had nog een penalty moeten krijgen en Eden Hazard - die aardig wat tackles incasseerde - miste aansluitend nog een leuke kans: de drie punten waren wel binnen. Een even weinig sprankelende tweede helft veranderde daar nog weinig aan.

Het heerlijke hakje van Karim Benzema. Video: Eleven Sports

Niet sprankelend, wel degelijk

Die drie nieuwe punten leverden ook de leidersplaats op. De 2-2 van Barcelona tegen Celta Vigo zaterdag betekende immers een wissel van de wacht. In vijf matchen heeft Real zich van een onzekere uitdager omgetoverd tot een fiere leider. Niet dat het voetbal onder Zinédine Zidane zo sprankelend is, niet dat Eden Hazard na zijn lange blessure alles kapot speelt, niet dat het elke match met torenhoog overwicht afmaakt. Neen, Real is gewoon zakelijk en degelijk. Oerdegelijk. Met een Thibaut Courtois die in vijf matchen nog maar twee tegengoals moest toestaan. Dat helpt natuurlijk. Nog exact drie weken: dan weten we of degelijkheid ook titels oplevert.