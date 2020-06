Amerikaanse staat Mississippi haalt omstreden Confederatie-embleem uit zijn vlag

De Senaat van Mississippi, de laatste Amerikaanse staat met het Confederatie-embleem in zijn vlag, heeft zondag ervoor gestemd om het symbool te verwijderen. Dat gebeurde met 37 stemmen voor en 14 tegen. Eerder op de dag keurde ook het Huis van Afgevaardigden van de staat het voorstel goed.

Mississippi is de laatste staat in de VS waarvan de vlag het Confederatie-embleem heeft. De staatsvlag heeft rode, witte en blauwe strepen met het strijdembleem van de Confederatie in de hoek. Het werd voor het eerst opgenomen in 1894.

De Confederatie bestond uit zuidelijke staten die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865 tegen het noorden vochten, en was tegen het afschaffen van de slavernij.