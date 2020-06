Een op de vijf zorgverleners wil stoppen

Zorgverleners blijven gebukt gaan onder de moeilijke werkomstandigheden door het coronavirus. Bijna een op de vijf geeft aan te willen stoppen met het beroep. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag op basis van een bevraging bij meer dan achtduizend medewerkers in onder meer algemene ziekenhuizen, woon-zorgcentra en voorzieningen voor mensen met een handicap.

ZorgSamen, een consortium dat koepel Zorgnet-Icuro oprichtte en verder groeide binnen de taskforce van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), brengt al sinds maart hun welzijn in kaart.

De coronapiek mag dan achter ons liggen, de impact van de pandemie blijft bij wie werkt in zorg en welzijn erg voelbaar. Ongeveer de helft is nog steeds gestresseerd en vermoeid. Een op de vijf kampt met concentratiestoornissen en een op de tien voelt zich ongelukkig en neerslachtig.

Het zijn vooral artsen en verpleegkundigen uit ziekenhuizen en woon-zorgcentra die aangeven te twijfelen over hun professionele toekomst. De komende maanden zullen volgens professor Kris Vanhaecht van het Instituut voor Gezondheidszorgbeleid aan de KU Leuven, die de bevraging leidt, cruciaal zijn om mensen gemotiveerd te houden. “De druk moet nu omlaag. Mensen moeten in de zomervakantie echt reserves kunnen opbouwen. Zeker ook omdat we klaar moeten zijn voor een mogelijke tweede coronapiek in het najaar.”

