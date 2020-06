Na bijna 40 jaar doorbraak in moordonderzoek op 8-jarig Amerikaans meisje

Het moordonderzoek op Kelly Ann Prosser, het Amerikaanse meisje dat op 8-jarige leeftijd verdween in Ohio, kent na 38 jaar een doorbraak. Eindelijk zou het DNA dat de speurders op de plaats delict vonden, gekoppeld zijn aan een verdachte.

Kelly Ann Prosser was acht jaar oud toen ze verdween op 20 september 1982. Het meisje wandelde van haar school in Columbus, in Ohio, richting huis, maar kwam daar nooit aan. Haar levenloze lichaam werd twee dagen later teruggevonden in een maïsveld. Ze bleek seksueel misbruikt.

De speurders zouden nu, bijna 40 jaar na datum, de moordenaar gevonden hebben. Het gaat om de 67-jarige Harold Warren Jarrell, die intussen zelf is overleden op 67-jarige leeftijd in 1996. Zijn DNA zou nu gelinkt worden aan DNA dat de politie vond op de plaats delict. De man kwam thans nooit eerder in het vizier van de politie, maar zou wel al gelinkt zijn aan de ontvoering van een ander 8-jarig meisje in 1977. In 1982 werd hij vrijgelaten, zo’n half jaar voor Kelly Ann verdween.

Hoewel de dader niet meer berecht kan worden, is de familie Prosser opgelucht. Ze bedankten de speurders voor hun toewijding.

Foto: Columbus Police Department