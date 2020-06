AC Milan neemt Saelemaekers definitief over van Anderlecht

Zoals al gepland was op 31 januari toen AC Milan Alexis Saelemaekers (21) voor 3,5 miljoen euro een half jaar huurde van Anderlecht, zal de Italiaanse topclub nog eens 3,5 miljoen euro betalen aan Anderlecht om hem definitief over te nemen. Dat schrijft La Dernière Heure.

Saelemaekers heeft nog geen basisplaats in Milaan, maar maakt wel progressie. Zondag mocht hij na 54 minuten invallen in de met 2-0 gewonnen thuismatch tegen AS Roma. Dat Saelemaekers definitief vertrekt is goed nieuws voor Anderlecht, want het kan de miljoenen goed gebruiken. Een paar weken geleden probeerde AC Milan om het transferbedrag nog wat te verminderen door de coronacrisis, maar de directie van Anderlecht hield voet bij stuk.