Belgische toeriste (25) overleden in Frankrijk na zwempartij in zee

In Frankrijk is een 25-jarige Belgische toeriste overleden na een zwempartij in zee. Ze raakte samen met nog vijf andere zwemmers in moeilijkheden door de stroming, maar enkele voor de vrouw kwam alle hulp te laat.

Het drama vond afgelopen donderdag plaats, op 25 juni, aan de kustplaats La Tremblade (departement Charente-Maritime) omstreeks 17 uur. De Belgische vrouw zou samen met vijf andere mensen in zee gegaan zijn, maar raakte al snel in de problemen. Er was een sterke wind en wellicht was de stroming verrassend sterk. Pas rond 18 uur lukte het de groep om op eigen krachten terug aan het strand te geraken, maar voor de vrouw kwam alle hulp te laat. Enkele getuigen trachtten haar te reanimeren, telefonisch bijgestaan door de hulpdiensten die nog onderweg waren, maar dat lukte niet. Toen de reddingswerkers arriveerden konden ze enkel nog haar dood vaststellen.