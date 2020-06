Driekwart Nederlanders in enquête: seks zonder instemming is verkrachting

Ruim driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat seks zonder wederzijds goedvinden moet worden gezien als verkrachting. Negen op de tien ondervraagde Nederlanders beschouwen het geslachtsverkeer ook als verkrachting als het slachtoffer ‘bevroor’ of onder invloed was. Dat meldt Amnesty International op grond van onderzoek van I&O Research onder ruim 2.000 Nederlanders van zestien jaar en ouder.

Onder mannen zegt 11 procent het een verzachtende omstandigheid te vinden als het slachtoffer zich niet uitdrukkelijk verdedigt of niet duidelijk nee zegt. Een op de vijf mannen tussen de 16 en 35 jaar is die mening toegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de campagne #LetsTalkAboutYES die maandag in Nederland begint. Daarmee wil Amnesty vooral onder jongeren een dialoog over seks en instemming op gang brengen. Verder vraagt de organisatie om aandacht voor een wetsvoorstel van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Grapperhaus wil een nieuw delict introduceren: seks tegen de wil. Dat misdrijf zou minder zwaar bestraft moeten worden. Volgens Amnesty moet seks zonder instemming niet alleen strafbaar zijn, maar ook als verkrachting worden erkend.