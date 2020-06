Mario Gomez dwingt promotie af met Stuttgart en stopt

Mario Gomez (34) is vanaf vandaag geen profvoetballer meer. De Duitse topspits dwong zondag nog de promotie met Stuttgart af naar de Bundesliga, zijn laatste kunststukje.

Stuttgart verloor zondag wel met 1-3 van Darmstadt, maar promoveerde wel. Het enige doelpunt van de thuisploeg kwam van Mario Gomez, zijn 110e in het shirt van Stuttgart. Daar begon de profcarrière ook in 2004 voor de topspits die later vooral hoge toppen zou scheren bij Bayern München (2009-2013). Nadien voetbalde hij ook nog bij Fiorentina (2013-2015), Besiktas (2015-2016) en Wolfsburg (2016-2017) alvorens terug te keren naar Stuttgart in 2017. “Ik heb er altijd van gedroomd om iets terug te geven aan VfB op het einde van mijn carrière. Het is fantastisch om op deze manier vaarwel te kunnen zeggen.”

Doorheen de jaren heeft Gomez 170 doelpunten gemaakt in 328 Bundesliga-matchen. Hij werd kampioen met Stuttgart in 2007 en met Bayern tussen 2010 en 2013. In 2016 werd hij ook kampioen van Turkije. Voor Duitsland scoorde hij 31 doelpunten in 78 matchen. Met de Mannschaft werd Gomez tweede op Euro 2008 en derde op het WK van 2010.