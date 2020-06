Ook na corona een dag per week thuis les volgen? Weyts (N-VA): “Afstandsonderwijs structureel verankeren”

Ook na corona is één dag per week afstandsonderwijs organiseren een goed idee. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gezegd tijdens De Ochtend op Radio 1.

De minister gaf eerder al aan dat we meer naar “onderwijs op maat” moeten en dat afstandsonderwijs structureel verankerd moet. Wekelijks minstens een dag per week van thuis uit les volgen, zou daarin kaderen. In De Ochtend verduidelijkt Weyts dat de coronacrisis “een uitgelezen opportuniteit biedt om ons onderwijs te moderniseren en meteen ook onderwijs op maat aan te bieden”.

Zo’n dag afstandsonderwijs zou voordelen bieden voor de verschillende niveaus in een klas. “Sommigen jongeren zijn geprikkeld, en kunnen dieper op de lesinhoud doorgaan in plaats van de blijven hangen. Andere kun je dan meer persoonlijk bijspijkeren”, zei hij.

De Vlaamse regering besliste vrijdag om bijna 35 miljoen euro extra te investeren in ICT-middelen voor het Vlaamse onderwijs. Omdat afstandsonderwijs volgend schooljaar structureel verankerd wordt in het secundair onderwijs, wil Weyts scholen faciliteren om digitaal te kunnen schakelen.