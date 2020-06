Bank ING lanceert app om abonnementen te managen: “Veel mensen hebben geen overzicht van wat ze betalen”

ING België lanceert dit najaar een digitale abonnementenmanager. Alle lopende en slapende abonnementen van klanten kunnen via een app in kaart gebracht worden. De bank verwacht zo tegen begin 2024 ruim vijftien miljoen euro voor haar klanten te kunnen uitsparen.

Uit onderzoek van de bank blijkt dat bijna vier op de tien Belgen denken dat ze maximaal drie abonnementen hebben, terwijl dat cijfer in de realiteit vaak hoger ligt. Dankzij de app kan ING de abonnementen die klanten niet meer gebruiken gratis laten stopzetten zonder alle administratie zelf te moeten doen. De bank heeft hiervoor een contract gesloten met het Zweedse techbedrijf Minna Technologies.

Foto: ING België

Volgens een rondvraag van de bank bij zo’n vierhonderd Belgen blijkt dat het bedrag aan abonnementen flink kan oplopen. Zo geven twee op de vijf ondervraagden (41%) aan dat ze maandelijks gemiddeld tussen de tweehonderd en de vijfhonderd euro aan abonnementen spenderen. Bijna vier op de tien (39%) denken dat ze maximaal drie abonnementen hebben, terwijl dat cijfer in de realiteit vaak hoger ligt.

Geen administratie

“Veel klanten hebben geen overzicht meer van wat ze nu werkelijk betalen per maand aan abonnementen. Daar komt nu een einde aan”, klinkt het in een persbericht. “We geven mensen een overzicht van lopende en slapende abonnementen op basis van hun rekeninginformatie.” Via de gratis applicatie, die enkel beschikbaar is voor klanten, kunnen die abonnementen stopgezet worden zonder zelf contact op te nemen met het bedrijf in kwestie. “We ontzorgen op die manier onze klant, zodat ze geen tijd verliezen aan administratieve rompslomp.”

ING verwacht met de abonnementenmanager tegen begin 2024 ruim vijftien miljoen euro voor haar klanten te kunnen uitsparen.