Kinderen met afwijkingen en achterstand: Franse gerecht buigt zich voor het eerst over Depakine-schandaal

Wat is de verantwoordelijkheid van de Franse staat in het schandaal van de “Depakine-kinderen”? Voor het eerst zal een rechter woensdag zich buigen over de verzoeken van drie families van wie de kinderen ernstig gehandicapt zijn nadat ze tijdens de zwangerschap waren blootgesteld aan dit anti-epilepticum. De kinderen hielden er onder meer gezichtsafwijkingen, ontwikkelingsachterstanden en autistische stoornissen aan over.

De ouders van vijf van deze kinderen, nu 11 tot 35 jaar oud, hebben de zaak aanhangig gemaakt voor de rechtbank van Montreuil. Ze willen een uitspraak over de schuld van de staats- en gezondheidsautoriteiten zoals het Ministerie van Volksgezondheid en andere agentschappen.

Schadevergoeding

Tijdens de hoorzitting die op 24 juni plaatsvond, was de openbare rapporteur van mening dat de verantwoordelijkheid van de staat was vastgesteld. Het aantal kinderen met een handicap als gevolg van natriumvalproaat, een molecuul dat aanwezig is in Depakine en wordt gebruikt tegen epilepsie en bipolaire stoornis, wordt volgens studies geschat op 15 tot 30.000.

Bij de rechtbank van Montreuil raadde de openbare rapporteur aan vijf slachtoffers en hun ouders een vergoeding te betalen van maximaal 152.000 euro per persoon.

De familierechtadvocaat Charles Joseph-Oudin verwacht van de rechtbank een “leesbare en begrijpelijke beslissing”. “We moeten deze drie dossiers schikken en duidelijke richtlijnen geven voor de andere, want er staan ‘honderden andere’, “ zei hij aan AFP.