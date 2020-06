Nog onbekende Davor Matijas (20) staat met Antwerp voor grote vuurdoop in bekerfinale

Zonder verrassing of reglementswijziging neemt Davor Matijas (20) op 1 augustus in de bekerfinale tegen Club Brugge onder de lat plaats. Van een vorstelijke entree gesproken. Hoog tijd voor een kennismaking met de Kroatische belofte die zes maanden geleden op voorspraak van keeperstrainer Vedran Runje naar Antwerp kwam. “Een finale zonder fans zal de aanpassing naar wedstrijdomstandigheden voor mij vergemakkelijken.”

Op het einde van de jongste wintermercato tekende Davor Matijas voor 3,5 jaar bij RAFC. Een transfer die min of meer onder de radar bleef, want met Sinan Bolat kon de club nog altijd op zijn certitude rekenen. Inmiddels liggen de kaarten behoorlijk anders. Bolat vertrok, net als reservedoelmannen Teunckens en De Winter. Met Butez haalde rood-wit al een extra keeper in huis, maar die mag de bekerfinale volgens de FIFA-reglementen – enkel spelers die tijdens het afgebroken seizoen op de loonlijst stonden, komen in aanmerking – niet betwisten. Samengevat: Leko moet kiezen tussen jeugdproduct Lathouwers of Matijas. En dan heeft die laatste toch een streepje voor.

“Maak je maar klaar, zei de staf me enkele weken geleden al. Honderd procent zekerheid heb ik niet, maar de kans dat ik de finale speel, zit er dik in. Mentaal voel ik me alleszins voorbereid. Het is voor die grote wedstrijden dat je traint.”

Dit moet de grootste afspraak uit jouw nog jonge loopbaan worden?

“For sure, zeker! Met de eerste ploeg van Hajduk Split speelde ik al een tiental beker- en oefenduels. Maar dit is van een ander kaliber.”

Je hebt dus wel wat ervaring met cupmatchen?

“Zeker, net als met een penalty shoot-out. Bij de jeugd wonnen we ooit een juniorentoernooi door in de finale Dinamo Zagreb te kloppen dankzij de penalty’s. Ik stopte er twee. Zoiets vergeet je nooit meer.”

Foto: RAFC

Maakt deze finale jou nerveus?

“Laten we zeggen dat ze voor gezonde nervositeit zorgt. Het houdt me scherp. En dat is nodig. Want als ik in slaap val, zal niemand me wakker bellen.”

Geen supporters in een stadion waar 50.000 man binnen kan. Voor een doelman een goede of een slechte zaak?

“Het heeft zijn voor- en zijn nadelen. De fans helpen ons om onze limieten op te zoeken in een wedstrijd. Maar persoonlijk ervaar ik het niet als een nadeel. Het zal net de aanpassing van een trainings- naar wedstrijdomstandigheid vergemakkelijken.”

Hoe kijk je terug op jouw eerste halfjaar bij Antwerp?

“De eerste maand was best wennen. Ik was een speelstijl gewoon die gericht is op techniek. Hier ligt de nadruk meer op het fysieke werk.”

De aanwezigheid van keeperstrainer Vedran Runje, een landgenoot, zal zeker geholpen hebben bij de integratie.

“Absoluut, want het was best zwaar. Ik kan me niet voorstellen hoe het zonder hem was gelopen.”

Is het dankzij Runje dat je hier zit?

“Ja. Ik train nu al tweeënhalf jaar onder hem. Hij was zowel bij de jeugd als bij de belofteploeg van Hajduk mijn coach. Weet je wat ik zo apprecieer aan Vedran? Zijn positivisme. Hij lacht altijd, maar tegelijkertijd pusht hij ons continu naar een hoger niveau. We werken hard op training, maar altijd met de glimlach.”

Ook mooi meegenomen: de nieuwe T1 Ivan Leko is eveneens een Kroaat.

“Het is leuk dat hij me iets in het Kroatisch kan uitleggen, en omgekeerd. Maar that’s it. De beste zal uiteindelijk spelen, hoor.”

Runje en Leko zijn zeer uitbundig in de omgang. Ben jij op dat vlak ook een typische Kroaat?

“Omdat we dezelfde taal spreken, lachen we samen wel wat af. Een grap vertaal je nu eenmaal niet naar het Engels of het Frans.”

Met jouw Engels zit het anders wel snor.

“Dat heb ik op school geleerd. Talenkennis maakt van mij a rich guy.” (knipoogt)

Spreek je ondertussen al wat Nederlands of Frans?

“Nederlands niet, Frans un petit peu. Ik volg Franse lessen.”

Heb je het voorbije halfjaar de stad al wat leren kennen?

“Ik moet mijn ontdekkingstocht nog verderzetten. Ik was er volop aan bezig, maar de lockdown strooide roet in het eten. Toen de competitie uiteindelijk werd stopgezet, ben ik voor een maand naar Kroatië teruggekeerd.”

Was het niet te eenzaam om in België vast te zitten?

“Best wel. Ik ben single, en mijn familie zat in Kroatië. Maar op mijn achttiende liet ik de namen van mijn ouders Mladen en Paresida, mijn broer Ante en mijn zus Sonja op mijn armen tatoeëren. Zo voel ik me toch altijd met hen verbonden.”

Ben je opgegroeid in een voetbalfamilie?

“Neen, absoluut niet. Mijn vader was een bokser, maar aan hem is geen talent verloren gegaan.” (lacht)

Is het iets voor jou, boksen?

“Ik doe het wel graag. Boksen is bovendien bevorderlijk voor mijn uithouding en mijn reflexen. In het tussenseizoen spar ik wel eens met mijn vader. Zonder vuistslagen uit te delen, weliswaar. We beperken ons tot schijnboksen.”

Jouw handpalm ligt nochtans open, merk ik?

“Dat is omdat ik mijn hand na het koken op het fornuis heb gelegd. Ik was even vergeten dat de kookplaat nog heet was. Ach, je moet er niet mee inzitten hoor. Ik ben een harde jongen.”